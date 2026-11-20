Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gassal dizisinin dördüncü sezonu, 19 Kasım 2026 tarihinde tabii platformunda yayınlandı. Dizinin final sezonunda Ahmet Kural, Baki karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Gassal 4. sezon nereden nasıl izlenir? Gassal (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) bölüm izle! Gassal 4. sezon izle! Detaylar haberimizde.

GASSAL TÜM BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Gassal'ın önceki sezonlarını yeniden izlemek veya diziye ilk sezondan başlamak isteyenler de tabii platformunu kullanabiliyor. Platformun resmî dizi sayfasında dört sezon listeleniyor.

İzleyiciler, sezon seçeneklerinden takip etmek istedikleri dönemi seçerek erişime açık bölümlere ulaşabiliyor. Böylece Baki'nin hikâyesini ilk sezondan itibaren takip etmek mümkün oluyor.

GASSAL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal'ın dördüncü sezonunun toplam bölüm sayısına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor. Yeni sezonun bölüm listesi ve erişime açılan içerikler tabii'nin resmî izleme ekranından takip edilebiliyor.

İlk üç sezonun ardından gelen dördüncü sezon, dizinin final sezonu olarak duyuruldu.

GASSAL 4. SEZON KONUSU NE?

Gassal'ın yeni sezonunda Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki'nin hikâyesi devam ediyor. Ölümle iç içe bir mesleği bulunan Baki, kendi hayatına, yalnızlığına ve insanlarla kurduğu ilişkilere dair yeni yüzleşmeler yaşıyor.

Dördüncü sezonda hikâyeye Gülşen karakteri de dahil oluyor. Özlem Tokaslan'ın canlandırdığı Gülşen, Baki'nin hayatında yeni gelişmelerin yaşanmasına zemin hazırlıyor.

GASSAL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gassal dizisinin başrolünde Ahmet Kural yer alıyor. Dördüncü sezonda oyuncuya Özlem Tokaslan, Bülent Şakrak ve Deniz Cengiz eşlik ediyor.

Dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir, senaristliğini ise Sümeyye Karaarslan üstleniyor.

GASSAL 5. SEZON OLACAK MI?

Gassal'ın dördüncü sezonu final sezonu olarak duyuruldu. Bu nedenle mevcut planlamaya göre dizinin beşinci sezonunun yayınlanması beklenmiyor. Baki karakterinin hikâyesinin dördüncü sezonla tamamlanması planlanıyor.