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Akyazı'nın Yunus Emre Mahallesi sakinlerinden Garip Bekir Şerefoğlu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Ercan Şagar'ın babası olan Şerefoğlu'nun ölüm sebebine ilişkin ise ailesi tarafından bir açıklama yapılmadı. Merhumun cenazesi, bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. Garip Bekir Şerefoğlu kimdir, neden öldü, cenaze namazı saat kaçta ve nerede kılınacak soruları vefat haberinin ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Garip Bekir Şerefoğlu'nun vefatına ilişkin bilinenler.

GARİP BEKİR ŞEREFOĞLU KİMDİR?

Garip Bekir Şerefoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi sakinlerindendi. Merhumun vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

GARİP BEKİR ŞEREFOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Garip Bekir Şerefoğlu'nun ölüm sebebi açıklanmadı. Ailesi tarafından vefatın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GARİP BEKİR ŞEREFOĞLU NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Garip Bekir Şerefoğlu'nun vefat haberi, 19 Kasım 2026 Perşembe günü duyuruldu.

GARİP BEKİR ŞEREFOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Garip Bekir Şerefoğlu'nun cenazesi, bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü toprağa verilecek. Merhumun cenaze namazı, ikindi namazının ardından kılınacak.

GARİP BEKİR ŞEREFOĞLU'NUN CENAZE NAMAZI NEREDE KILINACAK?

Merhumun cenaze namazı, Akyazı'daki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak. Garip Bekir Şerefoğlu, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.