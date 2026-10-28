Gamze Nur Yaman kimdir? Bel fıtığı tanısı konan milli kalecinin sağlık durumu nasıl?

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Gamze Nur Yaman'ın bel ağrısı milli takım kampında başladı, ligde geri geldi. Trabzonspor'un 26 Ekim 2026'da yaptığı açıklamaya göre kalecinin MR'ında bel fıtığı çıktı.

Bu tablo 27 yaşındaki kaleciyi şimdilik kaleden uzak tutuyor. Yaman, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanının kadrosuna alınmadı.

GAMZE NUR YAMAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gamze Nur Yaman'ın tedavisine kulübün sağlık ekibi başladı. Şikâyet ilk kez Kadın A Milli Takımı'nın kampında ortaya çıktı, ligin 7. haftasındaki 1207 Antalyaspor maçında yeniden başladı. Muayene ve MR sonrasında bel fıtığının yanında disk ve kemik kontüzyonu, bel kaslarında da spazm görüldü. Kulüp, kalecinin sahalara ne zaman döneceğine dair bir tarih vermedi.

GAMZE NUR YAMAN KİMDİR?

Gamze Nur Yaman, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli kaleci. 99 numaralı formayı giyiyor, boyu 1,71 metre. Futbola Beşiktaş'ta başladı ve kariyerinde iki kulüple şampiyonluk yaşadı: Beşiktaş ile alt liglerden yükseldi, Galatasaray ile 2023-2024 sezonunda Kadın Futbol Süper Ligi'ni kazandı.

GAMZE NUR YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Gamze Nur Yaman 27 yaşında. 25 Nisan 1999'da doğdu.

GAMZE NUR YAMAN NERELİ?

Gamze Nur Yaman İstanbullu. Doğduğu şehirde Beşiktaş'ın kadın takımında yetişti.

GAMZE NUR YAMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gamze Nur Yaman, Beşiktaş forması altında 2014'te Kadınlar 3. Ligi'nde oynamaya başladı. Takım 2014-2015'te 3. Lig'i, 2015-2016'da 2. Lig'i şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ta 2019'a kadar kaldı.

Eylül 2019'da Gaziantep ekibi ALG Spor'a geçti. Ardından Ukrayna'ya gitti ve Harkiv takımı Jitlobud-1'de forma giydi. Mart 2022'de Galatasaray'a transfer oldu; sarı-kırmızılı formayla 50'yi aşkın Süper Lig maçına çıktı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Galatasaray ile yolları Temmuz 2025'te ayrıldı. Eylül 2025'ten beri Trabzonspor'da.

GAMZE NUR YAMAN MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Gamze Nur Yaman, Kadın A Milli Takımı'nda 14 maça çıktı. İlk maçını 11 Kasım 2018'de Gürcistan ile oynanan özel maçta yaptı. Daha önce 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda 19 kez forma giydi ve 2016'da UEFA Gelişim Turnuvası'nı kazanan kadroda yer aldı.