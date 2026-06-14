Gamze Erçel hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne?

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile birlikte ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu. Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı beyazlar içerisindeki hamilelik kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerden binlerce tebrik mesajı geldi.

GAMZE ERÇEL HAMİLE Mİ?

Evet, Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Çift, hamilelik haberini sosyal medya üzerinden paylaştıkları özel karelerle takipçilerine açıkladı.

Paylaşımlarda yer alan ultrason görüntüsü, ailenin yeni bir bebek heyecanı yaşadığını doğrularken, kısa süre içerisinde çok sayıda tebrik mesajı geldi. Özellikle aileyi uzun süredir yakından takip edenler için bu haber sürpriz olarak değerlendirilirken, paylaşımlar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Hamilelik duyurusunun ardından gözler yeniden Erçel ailesine çevrildi. Takipçiler, hem anne adayının hem de ailenin bu süreçteki mutluluğunu paylaşırken, yeni bebeğin aileye katılacak olmasının sevincini yaşadı.

ZORLU GÜNLERİN ARDINDAN GELEN YENİ MUTLULUK

Erçel ailesi son yıllarda önemli bir sınav vermişti. Çiftin ilk kızları Mavi’nin küçük yaşta kanser tedavisi görmesi, aile için oldukça hassas ve zor bir dönemin yaşanmasına neden olmuştu.

Bu süreç boyunca aile, yaşananları büyük bir metanetle ve gözlerden uzak şekilde yönetmeyi tercih etti. Başta teyze Hande Erçel olmak üzere tüm aile üyeleri, Mavi’nin yanında olarak desteklerini sürdürdü.

Tedavi sürecinin olumlu sonuçlanması ve Mavi’nin sağlığına kavuşması, aile için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Şimdi ise ikinci bebek haberi, ailede yeni bir mutluluk atmosferi oluşturdu.

MAVİ ABLA OLUYOR

Hamilelik haberinin duyurulmasıyla birlikte çiftin ilk çocukları Mavi’nin de abla olacağı kesinleşti. Ailenin sosyal medya paylaşımında yer alan ultrason görüntüsü, bu özel haberi takipçileriyle paylaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Uzun süredir Mavi’nin büyümesini ve sağlıkla gelişimini takip eden sevenleri, yeni kardeş haberini memnuniyetle karşıladı. Böylece ailede yeni bir dönemin başlayacağı ve Mavi’nin artık abla olacağı ortaya çıktı.

Bu gelişme, yalnızca anne ve baba adayını değil, aileye yakın isimleri ve takipçileri de heyecanlandırdı.

GAMZE ERÇEL'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Ancak çift tarafından yapılan açıklamalarda bebeğin cinsiyetine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Hamilelik haberi doğrulanmış olsa da yeni bebeğin kız mı yoksa erkek mi olacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.