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Galatasaray'ın gol sevinci sarı kart mı? Forma yüze çekilerek gol sevinci yapmak kural dışı mı?

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Galatasaray'ın gol sevinci sarı kart mı? Forma yüze çekilerek gol sevinci yapmak kural dışı mı?
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan zirve mücadelesinde sahada yaşanan bir pozisyon, futbolseverler arasında tartışma oldu. Sarı kırmızılı ekibin ilk golünün ardından yapılan sevinç gösterisi sosyal medyada gündeme geldi. Futbolseverler, Galatasaraylı oyuncuların gol sevincinin sarı kart gerektirip gerektirmediğini araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçında ilk golün ardından sarı kırmızılı oyuncular, gol sevincinde formalarını yüzlerine çekerek sevinç gösterisi yaptı. Maçın hakemi Halil Umut Meler ise pozisyonda sarı kart göstermedi. Futbol kurallarına göre formayı başa ya da yüze çekerek gol sevinci yapmak sarı kart gerektiren ihlaller arasında yer alıyor. İşte pozisyona ilişkin merak edilen tüm detaylar.

 

GOL SEVİNCİNDE HANGİ HAREKETLER SARI KART GEREKTİRİR?

Futbol kurallarına göre gol sevinci sırasında şu hareketler sarı kartla cezalandırılıyor:

  • Formayı çıkarmak
  • Formayla başı ya da yüzü örtmek
  • Başı veya yüzü maske ya da benzeri bir eşyayla kapatmak
  • Tribünlere tırmanmak
  • Rakip taraftarlara yönelik kışkırtıcı, alaycı ya da aşağılayıcı hareketler yapmak
  • Güvenlik sorununa yol açacak şekilde seyircilerin yanına gitmek
  • Ayrıca saldırgan, küfürlü ya da hakaret içeren hareketler doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabiliyor.

 

HAKEM YORUMCULARI POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel:

"İkonik gol sevinci ama sarı kart olmalıydı"

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçında düdük çalan isim Halil Umut Meler oldu. FIFA kokartlı hakem, liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmayı yönetti.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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