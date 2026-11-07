Galatasaray'ın gol sevinci sarı kart mı? Forma yüze çekilerek gol sevinci yapmak kural dışı mı?

Galatasaray Amedspor maçında ilk golün ardından sarı kırmızılı oyuncular, gol sevincinde formalarını yüzlerine çekerek sevinç gösterisi yaptı. Maçın hakemi Halil Umut Meler ise pozisyonda sarı kart göstermedi. Futbol kurallarına göre formayı başa ya da yüze çekerek gol sevinci yapmak sarı kart gerektiren ihlaller arasında yer alıyor. İşte pozisyona ilişkin merak edilen tüm detaylar.

GOL SEVİNCİNDE HANGİ HAREKETLER SARI KART GEREKTİRİR?

Futbol kurallarına göre gol sevinci sırasında şu hareketler sarı kartla cezalandırılıyor:

Formayı çıkarmak

Formayla başı ya da yüzü örtmek

Başı veya yüzü maske ya da benzeri bir eşyayla kapatmak

Tribünlere tırmanmak

Rakip taraftarlara yönelik kışkırtıcı, alaycı ya da aşağılayıcı hareketler yapmak

Güvenlik sorununa yol açacak şekilde seyircilerin yanına gitmek

Ayrıca saldırgan, küfürlü ya da hakaret içeren hareketler doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabiliyor.

HAKEM YORUMCULARI POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel:

"İkonik gol sevinci ama sarı kart olmalıydı"

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçında düdük çalan isim Halil Umut Meler oldu. FIFA kokartlı hakem, liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmayı yönetti.