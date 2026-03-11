Haberler

Galatasaray Voluntari maçı hangi kanalda, Galatasaray Daikin Voluntari maçı nereden CANLI izlenir?

Galatasaray, Avrupa kupalarında Voluntari karşısında sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray Voluntari maçı hangi kanalda yayınlanacak ve voleyboleverler karşılaşmayı canlı olarak nereden izleyebilecek? İşte maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri…

Basketbol tutkunları, Galatasaray – Daikin Voluntari maçını kaçırmak istemiyor. Galatasaray Daikin Voluntari maçı canlı izleme linki ve yayın detayları sporseverler tarafından merak ediliyor. Maçı ekran başında takip etmek isteyenler için tüm bilgiler burada…

GALATASARAY DAIKIN VS VOLUNTARI MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin, CEV Cup Kadınlar Yarı Finali'nde Voluntari karşısında sahaya çıkıyor. Ancak maçın yayıncısı bulunmuyor.

GALATASARAY DAIKIN-VOLUNTARI MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray Daikin ve Voluntari, karşılaşmayı 11 Mart Çarşamba günü oynayacak.

GALATASARAY DAIKIN-VOLUNTARI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, saat 20:00'da başlayacak.

GALATASARAY DAIKIN-VOLUNTARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Hem stadyumda hem de ekran başında taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki heyecanına ortak olabilecek.

