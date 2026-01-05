Galatasaray Trabzonspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Galatasaray ve Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da finale çıkmak için yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve yayın durumuna ilişkin sorulara yanıt arıyor. Bununla birlikte karşılaşmanın tek maç eleme usulüyle mi oynanacağı yoksa çift maçlı bir format mı uygulanacağı da gündemde.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Kritik mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

ATV, farklı platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebiliyor. Kanal; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında ilgili kanal numaraları üzerinden erişime açık. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını sayesinde de karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI?

Yeni Süper Kupa formatı kapsamında yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Galatasaray – Trabzonspor eşleşmesinde rövanş maçı bulunmuyor. Mücadeleyi kazanan ekip finale yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda edecek.