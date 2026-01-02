Haberler

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi (SÜPER KUPA)?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi (SÜPER KUPA)?
Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor, TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayıncı kuruluşun şifre durumu hakkında araştırma yapıyor.

Süper Kupa'da finale yükselmek için sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşması büyük ilgi görüyor. Taraftarlar, bu önemli müsabakanın ne zaman oynanacağını, hangi ekranlardan izlenebileceğini ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını merak ediyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının yayıncı bilgileri henüz netleşmiş değil. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç yayınının hangi kanal ya da platform üzerinden yapılacağını yakından takip ediyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmanın, yayıncı kuruluşu henüz açıklanmayan kanal veya kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Yayının uydu, dijital platform ya da internet üzerinden ve şifresiz olarak izlenebilme ihtimali bulunuyor. Resmî duyurunun maç saatine yakın yapılması öngörülüyor.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü sahaya çıkacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final bileti için kritik öneme sahip olan TFF Süper Kupa Yarı Final maçı, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR


