Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Trabzonspor maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Güncel frekans bilgileri ATV'den canlı maç yayınını şifresiz izleyebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
500

