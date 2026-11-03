Galatasaray Stuttgart maçı ertelenecek mi, Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart maç saatinde hava yağmurlu mu?

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Meteoroloji, İstanbul için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Maç saatinde sıcaklığın 15-16 derece civarında olması öngörülüyor.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Maçın ertelenmesine ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Karşılaşma planlandığı gibi 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Olası bir değişiklik halinde UEFA ve kulüp tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

MAÇ SAATİNDE İSTANBUL'DA HAVA YAĞMURLU MU?

Evet, yağış bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da 3 Kasım Salı günü çok bulutlu bir hava etkili olacak ve aralıklarla sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek. Günlük yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde.

İSTANBUL 3 KASIM HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

Gün içinde sıcaklık 14 ile 19 derece arasında değişecek. Maç saatinde ise 15-16 derece civarı bekleniyor.

FIRTINA UYARISI VAR MI?

İstanbul için güncel bir fırtına ya da kuvvetli rüzgâr uyarısı bulunmuyor. Rüzgârın hafif, zaman zaman orta kuvvette olması öngörülüyor. Kuvvetli yağış uyarısı ise Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları için yapıldı.

YARINKI HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü İstanbul'da yağışların kuvvetlenmesi ve rüzgârın artması bekleniyor. Sıcaklık ise 15-16 dereceye düşecek. Bu durum Fenerbahçe - Liverpool maçı öncesinde de takip edilecek.

TARAFTARLAR NE YAPMALI?

Stada gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olması, TRT 1 yayınını takip edecekler için ise maç saatinde yağış nedeniyle kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.