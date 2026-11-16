Galatasaray stadı yeniden mi yapılacak, RAMS Park yıkılacak mı?

Dindar'ın açıklamalarının ardından "Galatasaray stadı yeniden mi yapılacak?" ve "RAMS Park yıkılacak mı?" soruları merak konusu oldu. Galatasaray yönetiminden RAMS Park'ın yıkılacağına ya da yeniden yapılacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama bulunmuyor. Konuşulanlar şimdilik kulüp içindeki bir tartışma olarak aktarılıyor. İşte RAMS Park'la ilgili gündem olan iddialar ve son durum.

RAMS PARK YIKILACAK MI?

RAMS Park'ın yıkılacağına ilişkin resmi bir karar yok. Galatasaray yönetiminden stadyumun yıkılması ya da yeniden inşa edilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Stadyumun yeniden yapılması fikrinin, kulüp içinde bazı isimler tarafından tartışıldığı ileri sürüldü.

NEVZAT DİNDAR NE DEDİ?

A Spor'daki yayında konuşan Nevzat Dindar, Galatasaray içinde stadyumun yeniden yapılmasını savunanlar olduğunu söyledi. Dindar şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray içinde bunu tartışanlar var; 'Stadyumu yeniden yapalım.' Sebep olarak güneş, kayma vs. gibi durumlar. Stadyumun mimarisiyle alakalı Galatasaray içinde bunu tartışanlar var."

"DOĞU TRİBÜN, KUZEY TRİBÜN TARAFINDA OLMALI"

Dindar, stadyumun mimarisine ilişkin dikkat çeken bir tartışmayı da aktardı:

"Doğu tribünün, Kuzey tribünü tarafında olması gerektiğini savunan çok önemli isimler var. Tabii bu Galatasaray içindeki bir tartışmadır. Ama ben bilimle her şeyin üstesinden gelineceğinin kanaatindeyim."

"STADYUMUN BAKIMDAN GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Nevzat Dindar, sorunun yalnızca zeminle sınırlı olmadığını belirterek stadyumun genel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti:

"Sadece mesele zeminle de alakalı değil. Galatasaray stadyumu, 2011'den bu yana bir bakımdan geçirilmesi lazım. Koltuklardan dış cephesine kadar. Bu kadar pahalı bilet satıp, aynı oranda hizmet verebiliyor mu, çok ciddi soru işareti bulunuyor."

RAMS PARK'TA NE OLDU?

Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde bakım ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, çalışmaların tamamlanması için zaman kazanmak amacıyla 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı. Kulüp, zeminin mevcut durumuna ilişkin teknik bir rapor paylaşmadı. 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa maçının stadyumuna ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

RAMS PARK NE ZAMAN AÇILDI?

RAMS Park, eski adıyla Türk Telekom Arena, 2011 yılında açıldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Seyrantepe'de bulunan stadyum, yaklaşık 52 bin seyirci kapasitesiyle Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.