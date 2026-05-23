Galatasaray seçim ne zaman, saat kaçta, başkan adayları kim?

Galatasaray seçim ne zaman, saat kaçta ve başkan adayları kimler olacak soruları kulüp gündemini yakından takip eden taraftarlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylar ve seçim takvimi merak konusu olurken, camiada heyecan giderek artıyor. Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı büyük bir ilgiyle bekleniyor.

GALATASARAY SEÇİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da gözler olağan seçimli genel kurula çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, yarın Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak. Kulüp üyeleri, yeni dönemde görev yapacak yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek.

GALATASARAY SEÇİM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Genel kurulda yeterli çoğunluk aranmayacak. Divan heyetinin oluşturulması ve açılış konuşmalarının ardından seçim sürecine geçilecek. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin kulüp üyesi, kurulacak 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI KİM?

Galatasaray seçiminde mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak yer alıyor. Özbek’in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu listeleri de açıklandı. Yönetim kurulu asil listesinde Dursun Özbek’in yanı sıra Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu bulunuyor.

DURSUN ÖZBEK TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Mevcut başkan Dursun Özbek, yeni dönemde görev süresini tamamlaması halinde Galatasaray tarihinin en uzun süre görev yapan ikinci başkanı olacak. Yaklaşık 8 yılı aşkın başkanlık süresine ulaşması beklenen Özbek, Suphi Batur, Selahattin Beyazıt ve Ali Uras gibi isimleri geride bırakacak.

GALATASARAY’DA 121 YILLIK BAŞKANLIK TARİHİ

Galatasaray Kulübü’nün 121 yıllık tarihinde bugüne kadar 38 farklı isim başkanlık görevinde bulundu. Ali Sami Yen, Faruk Süren, Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi isimler kulüp tarihinde önemli dönemlere imza attı. Yarın yapılacak genel kurulun ardından sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetim dönemi resmen başlayacak.