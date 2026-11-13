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Galatasaray'ın RAMS Park'taki çim zemininde yaşanan problemler, Samsunspor karşılaşması öncesinde gündeme geldi. Saha koşullarının iyileştirilmesi için bakım çalışmaları sürerken, maçın başka bir statta oynanabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme gelen stat değişikliği önerisinin ardından gözler kulüpten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı başka statta mı oynanacak? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI BAŞKA STATTA MI OYNANACAK?

13 Kasım 2026 itibarıyla Galatasaray-Samsunspor maçının başka bir statta oynanacağına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, RAMS Park'ın zemini düzelene kadar iç saha maçlarının geçici olarak başka bir statta oynanmasını önermişti. Ancak bu öneri, stat değişikliği kararı alındığı anlamına gelmiyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

RAMS PARK ZEMİNİNDEKİ SORUNLAR GİDERİLECEK Mİ?

Galatasaray yönetimi, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından RAMS Park'ın çim zemininde bakım çalışmalarına başladı. Gübreleme ve çim dikimi işlemleriyle sahanın Samsunspor karşılaşmasına hazırlanması hedefleniyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara da Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, zeminin maç gününe kadar futbol oynamaya hazır hale getirilmesi için çalışıldığını belirtti. Cibara, sahanın görsel açıdan çok iyi görünmeyebileceğini ancak performans bakımından hazır olacağını ifade etti.

Mevcut durumda Galatasaray-Samsunspor maçının RAMS Park'ta oynanması planlanıyor. Zemindeki sorunlar nedeniyle gündeme gelen stat değişikliği önerisiyle ilgili kulüpten alınmış resmî bir karar bulunmuyor.