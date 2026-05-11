Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ne zaman, nerede yapılacak?

Şampiyonluk coşkusunun yaşanacağı yer de en az tarih kadar merak edilen konular arasında bulunuyor. Galatasaray’ın kutlamaları için İstanbul’da büyük bir organizasyon planlanabileceği konuşulurken, stadyum veya şehir merkezinde geniş katılımlı bir etkinlik ihtimali öne çıkıyor. Taraftarlar, kulüpten gelecek resmi duyuruyla birlikte tüm detayların netleşmesini bekliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 16 MAYIS 2026’DA YAPILACAK MI?

Kulis bilgilerine göre, Galatasaray’ın büyük şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonun merkezinde ise şampiyonluğun kazanıldığı atmosferiyle taraftarların mabedi olarak görülen RAMS Park’ın yer alacağı konuşuluyor.

KUTLAMALARIN MERKEZİNDE RAMS PARK VE YENİKAPI PLANI

Kutlamaların ana sahnesinin RAMS Park olması beklenirken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yenikapı Etkinlik Alanı’nda büyük bir şampiyonluk festivali düzenlenebileceği iddialar arasında yer alıyor. Yüz binlerce taraftarın katılım göstereceği dev organizasyonla ilgili hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

GALATASARAY KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Resmi program henüz netleşmese de kupa töreninin 16 Mayıs akşamı saat 19.00 ile 20.00 arasında başlaması öngörülüyor. Futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turu yapmasının ardından stadyuma gelerek kupayı taraftarlarla birlikte kaldırması bekleniyor.

KUTLAMALAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonluk gecesine sahne olacak bu özel anların, yayıncı kuruluş ve kulübün resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor. Ancak hangi platformların yer alacağına dair net yayın listesi önümüzdeki günlerde kesinleşecek.