Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü rakibi Rennes karşısında taraftarı önünde önemli bir sınav verecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri merak edilirken, "Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündemde yer alıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar.

GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus platformunu kullanabilirken, TV100 ise şifresiz yayın seçeneğiyle mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

GALATASARAY-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki ekip de yeni sezon öncesinde son durumlarını görme fırsatı bulacak.

GALATASARAY-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, yeni sezon öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.

GALATASARAY-RENNES MAÇI TV100 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TV100 ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, kanala Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallardan ulaşabiliyor. TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY-RENNES MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden de canlı yayınlanacak. Dijital yayın platformu, internet üzerinden üyelik sistemiyle şifreli olarak hizmet veriyor ve futbolseverlere mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ile bilgisayar üzerinden maçı canlı izleme imkânı sunuyor.

GALATASARAY-RENNES MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rennes karşısında hem taktik planını test etmeyi hem de yeni transferlerin performansını görmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise sezon öncesindeki bu önemli hazırlık karşılaşmasını canlı takip ederek takımın son durumunu yakından izleme fırsatı bulacak. Özellikle maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor.