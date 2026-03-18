Galatasaray PSG ilk maç deplasmanda mı İstanbul'da mı (Muhtemel)?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın PSG ile muhtemel eşleşmesinde tarih ve mekan merak konusu oldu. İlk maçın İstanbul'da mı yoksa Fransa'da mı oynanacağı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray taraftarları, dev mücadele maç tarihi ve deplasman bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte muhtemel Galatasaray – PSG karşılaşmasının detayları ve bilinmesi gerekenler.

MUHTEMEL GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan, Nisan ayıyla birlikte çeyrek final aşamasına taşınıyor. UEFA tarafından paylaşılan resmi maç takvimine göre, yarı final yolundaki ilk büyük kapışmalar 7 - 8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Temsilcimizin Liverpool'u eleyip PSG ile eşleşmesi durumunda, bu tarihlerden birinde ilk düdük çalacak ve futbolseverler büyük bir futbol şölenine tanıklık edecek.

YARI FİNAL BİLETİ İÇİN RÖVANŞ TARİHLERİ NETLEŞTİ

Çeyrek finalin ilk ayağındaki nefes kesen mücadelelerin ardından, yarı finale yükselecek son 4 takımın belirleneceği rövanş karşılaşmaları için takvim oldukça sıkışık. İlk maçların hemen ardından, 14 - 15 Nisan 2026 tarihlerinde takımlar bu kez kader maçlarına çıkacak. Bu tarihlerin bitiminde Avrupa'nın devleri adını yarı finale yazdırmış olacak.

GALATASARAY PSG İLK MAÇ DEPLASMANDA MI İSTANBUL'DA MI OYNANACAK

Kura ağacındaki sıralama ve muhtemel eşleşme senaryolarına göre Galatasaray - PSG eşleşmesinin ilk ayağına dair detaylar da taraftarların odağında. Mevcut planlamaya göre, Galatasaray - PSG çeyrek final serisinde ilk maç deplasmanda, yani Paris'te oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da avantajlı bir skor arayacak ve ardından İstanbul'daki rövanşta turu geçmek için seyircisi önüne çıkacak.

NİSAN AYINDA AVRUPA'DA CİMBOM RÜZGARI

Eğer Galatasaray Liverpool engelini geçerse, Nisan ayının ilk iki haftası sarı-kırmızılı camia için tarihi bir dönemeç olacak. Hem Paris deplasmanı hem de İstanbul'daki rövanş atmosferi, 2026 Şampiyonlar Ligi'nin en çok konuşulan olayları arasına girmeye aday. Tüm Türkiye, temsilcimizin Paris Saint-Germain karşısında vereceği bu dev sınavı kilitlenmiş durumda bekliyor.