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Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, televizyonda var mı?

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Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, televizyonda var mı?
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Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda sorusu, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının bu önemli mücadelesini kaçırmamak için yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, televizyonda var mı? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

Galatasaray ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşma, futbol gündeminin en çok konuşulan maçlarından biri oldu. Mücadele öncesinde taraftarlar, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve hangi kanaldan izlenebileceğini araştırmaya başladı. Galatasaray Pendikspor maçı televizyonda var mı, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde…

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki hazırlık maçı, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı internet üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI TELEVİZYONDA VAR MI?

Mücadelenin Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında yayınlanacağına dair doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin Galatasaray'ın YouTube kanalını takip etmesi gerekiyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceği için resmi kaynakların kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Maç saatinde veya yayın programında son dakika değişikliği yaşanabileceği için resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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