Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü rakibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray-Rennes maçı şifresiz yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçının yayın bilgileri ve merak edilen detaylar.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY-RENNES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i RAMS Park'ta konuk ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray-Rennes maçı şifresiz mi?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri ve maça ilişkin merak edilen ayrıntılar.

GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, mücadele TV100 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY-RENNES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden ise abonelik sistemiyle şifreli olarak izlenebilecek.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes maçını şifresiz yayınlayacak olan TV100'e;

• Digiturk 37

• D-Smart 37

• Kablo TV 37

• Tivibu 47

• Turkcell TV+ 37

• Vodafone TV 36

numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.

GALATASARAY-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık mücadelesi 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Rennes arasındaki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yeni sezon öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.