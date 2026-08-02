Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Rennes maçı şifresiz mi?
Galatasaray'ın Rennes ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayın bilgileri geliyor. "Galatasaray maçı hangi kanalda, Galatasaray-Rennes maçı şifresiz mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar yayıncı kanal ve yayın detaylarını öğrenmek istiyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü rakibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray-Rennes maçı şifresiz yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçının yayın bilgileri ve merak edilen detaylar.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY-RENNES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i RAMS Park'ta konuk ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray-Rennes maçı şifresiz mi?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri ve maça ilişkin merak edilen ayrıntılar.
GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, mücadele TV100 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
GALATASARAY-RENNES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden ise abonelik sistemiyle şifreli olarak izlenebilecek.
TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Galatasaray-Rennes maçını şifresiz yayınlayacak olan TV100'e;
• Digiturk 37
• D-Smart 37
• Kablo TV 37
• Tivibu 47
• Turkcell TV+ 37
• Vodafone TV 36
numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.
GALATASARAY-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık mücadelesi 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.
GALATASARAY-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hazırlık karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Rennes arasındaki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yeni sezon öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.