Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Gaziantep FK maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep FK maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Gaziantep FK maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca mücadele TOD TV'den de canlı izlenebilecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.