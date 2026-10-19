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Galatasaray Lille maçı nerede oynanacak? Galatasaray Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Lille maçı nerede oynanacak? Galatasaray Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray’ın Avrupa mesaisi, futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları ve canlı yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Lille maçı nerede oynanacak? Galatasaray Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına dair detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ederken Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar, maç öncesinde yayın detaylarını ve mücadeleye ilişkin merak edilenleri araştırıyor. Peki,  Galatasaray Lille maçı nerede oynanacak? Galatasaray Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı stadyum, maç saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Lille-Galatasaray karşılaşması, Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Lille-Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta Sporting Lizbon'a 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Lille deplasmanında puan arayacak. Fransa'da oynanacak mücadelede Galatasaray, Avrupa serüvenine olumlu bir sonuçla devam etmeyi hedefleyecek.

GALATASARAY LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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