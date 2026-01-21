Galatasaray Le Mans Basket maçı hangi kanalda nereden CANLI izlenir?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray MCT Technic ile Le Mans Basket arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri, saat detayı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Galatasaray – Le Mans Basket maçı canlı yayınla hangi platformda ekrana gelecek?

GALATASARAY MCT TECHNIC – LE MANS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray MCT Technic, Le Mans Basket'i konuk ediyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler için karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – LE MANS BASKET MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız yayını; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC – LE MANS BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Le Mans Basket arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 21 Ocak Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – LE MANS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – LE MANS BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.