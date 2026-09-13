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Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman? Galatasaray-Kocaelispor saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman? Galatasaray-Kocaelispor saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadele için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri gündemde. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt ararken, karşılaşmanın yayın saati ve ekranı merak ediliyor. İşte Galatasaray- Kocaelispor maçının detayları...

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kocaelispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug görev yapacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Evet, Galatasaray-Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.
  • Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.

Galatasaray'da Leroy Sane ve Aleksey Batrakov ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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