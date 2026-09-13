GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11’LERİ: Galatasaray-Kocaelispor ilk 11’leri belli oldu mu, maçta kimler oynayacak?

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak maç öncesinde gözler ilk 11'lere çevrildi. Mücadeleyi takip edecek taraftarlar, takımların sahaya çıkacağı kadroyu öğrenmek için “Galatasaray-Kocaelispor ilk 11'leri belli oldu mu?” sorusunu araştırıyor. Karşılaşmada forma giyecek oyuncular ve teknik direktörlerin tercihleri maç saatine doğru netlik kazanacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11’LERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ve Batrakov yedek kulübesinde yer alacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.

SANE VE BATRAKOV YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da Sporting karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Leroy Sane ve Aleksey Batrakov, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.