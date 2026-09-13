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GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray-Kocaelispor maçı full, hd, canlı nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda?

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray-Kocaelispor maçı full, hd, canlı nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda?
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Galatasaray-Kocaelispor maçı canlı izle aramaları karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyenler, “Galatasaray-Kocaelispor maçı full, HD, canlı nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek mücadele için heyecan başladı. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı nereden ve nasıl izlenir? sorularını araştırıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve ekranı merak edilirken, maçın canlı yayın detayları belli oldu...

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Kocaelispor maçı canlı izlemek için TIKLAYIN.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Galatasaray-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadeleyi bu kanal üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kocaelispor, 13 Eylül 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug görev yapacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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