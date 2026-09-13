GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray-Kocaelispor maçı full, hd, canlı nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek mücadele için heyecan başladı. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray-Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı nereden ve nasıl izlenir? sorularını araştırıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve ekranı merak edilirken, maçın canlı yayın detayları belli oldu...

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Kocaelispor maçı canlı izlemek için TIKLAYIN.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Galatasaray-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadeleyi bu kanal üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kocaelispor, 13 Eylül 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug görev yapacak.