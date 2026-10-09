Galatasaray Kasımpaşa 11’leri! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'inde kimler var sorusu, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde oynanacak bu mücadelede rotasyon yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Kasımpaşa karşısına hangi 11 ile çıkacak, Kasımpaşa'nın kadrosunda kimler var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA 11'LERİ BELLİ OLDU! GALATASARAY’IN KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'İNDE KİMLER VAR?

Galatasaray - Kasımpaşa 11'leri belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Milli aranın ardından ligdeki ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılıların ilk 11'i açıklandı. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ise maça yedek kulübesinde başlıyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve yayın bilgileri...

OSİMHEN YEDEK KULÜBESİNDE

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor. Nijeryalı golcünün karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Galatasaray’ın yedekleri arasında Osimhen’in yanı sıra Sallai, Sane, Eren, İlkay, Kaan ve Lemina gibi isimler de yer alıyor.

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray’da Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un da cezası nedeniyle karşılaşmayı kenardan yönetemeyeceği belirtildi.

İKİ TAKIM DA İDDİALI

Ligde oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak zirve yarışında yeniden avantaj yakalamayı hedefliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligin namağlup ekipleri arasında bulunuyor ve 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

YENİ ZEMİNDE İLK MAÇ

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, yenilenen RAMS Park zemininde oynanacak ilk maç olacak. Kocaelispor maçının ardından kapsamlı bir yenileme sürecine giren stadyumun zemini, Kasımpaşa mücadelesine tamamen hazır hale getirildi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park’ta başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77. kanalda yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında düdük Halil Umut Meler’de olacak.

İLK 11’LER: