Galatasaray Juventus'u elerse veya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olursa Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi?

Türk futbolu için tarihi bir viraja girildi. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı, Süper Lig ekipleri için "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açabilir. Sosyal medyada en çok konuşulan "Galatasaray Juventus'u elerse Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi gidecek?" sorusu, gelecek sezonun planlamasını yapan takımlar için büyük önem taşıyor. Ülke puanı hesaplamaları ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre oluşacak muhtemel senaryoları mercek altına alıyoruz.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa'daki gururumuz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik sınavında Juventus deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverlerin nefesini kesecek bu dev mücadele, 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma; TRT 1, Sport TV ve CBC Sport kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME BİLGİLERİ VE FREKANSLAR

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar için yayın platformları ve kanal numaraları şu şekildedir:

• TRT 1 (Şifresiz): Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebilir.

GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE SÜPER LİG 2.'Sİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDECEK Mİ?

Galatasaray'ın Juventus karşısında elde edeceği olası bir başarı, ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Ancak "Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi?" sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmış değil.

Sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesi veya turnuvada şampiyonluğa ulaşması durumunda, Süper Lig ikincisinin durumu; diğer ülke takımlarının puan dağılımına ve UEFA'nın güncel katılım listesine göre sezon sonunda kesinleşecek. Bu tarihi başarı, Türkiye'nin Avrupa arenasındaki kontenjanlarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.