Galatasaray'ın iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Galatasaray Liverpool)? Osimhen'in golü neden iptal edildi?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada iptal edilen gol futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sarı-kırmızılıların ağlara gönderdiği golün ardından hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, pozisyon kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Taraftarlar ve futbol yorumcuları, "Galatasaray'ın iptal edilen golü ofsayt mı değil mi?" sorusuna yanıt ararken pozisyonun tekrar görüntüleri gündeme damga vurdu.

Galatasaray – Liverpool maçında iptal edilen gol, karşılaşmanın en tartışmalı anlarından biri olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması sonrası gözler hakem kararına ve VAR değerlendirmesine çevrildi. Futbolseverler, " Galatasaray'ın iptal edilen golü gerçekten ofsayt mı?" sorusunu tartışırken pozisyonun detayları ve hakem yorumları merak konusu oldu.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ OFSAYT MI?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada iptal edilen gol, maçın ardından futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sarı-kırmızılıların attığı golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması, hem taraftarlar hem de futbol yorumcuları arasında tartışma yarattı.

Karşılaşmanın kritik anlarından biri olarak değerlendirilen pozisyonda, Galatasaraylı futbolcunun topu ağlara göndermesinin ardından hakem ekibi golü incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonrası pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

TARTIŞMALI POZİSYON FUTBOL GÜNDEMİNE OTURDU

Pozisyonun tekrar görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ve spor programlarında farklı görüşler dile getirildi. Bazı yorumcular ofsayt kararının doğru olduğunu savunurken, bazıları ise pozisyonun oldukça sınırda olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini öne sürdü.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: "GALATASARAY'IN GOLÜ GÜME GİTTİ"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de tartışmalı pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bitnel, yaptığı yorumda iptal edilen golün hatalı bir karar olduğunu savundu.

Bitnel açıklamasında, "Pozisyonu dikkatli izlediğimizde Galatasaraylı oyuncunun ofsaytta olmadığını düşünüyorum. Bana göre Galatasaray'ın golü güme gitti." ifadelerini kullandı.

Bitnel "Ofsayt pozisyonunda bulunan Barış Alper Yılmaz , rakip oyuncunun topa müdahale etme veya edebilme şansını engelliyor diyorsak gol iptali doğru ! Bence gol verilmeliydi! Oyuncunun öyle bir şansı yoktu!" dedi.

Osman DEMİR
Haberler.com
