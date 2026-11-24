Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın geçmiş maçları merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların İngiliz temsilcisiyle daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı araştırılırken Aston Villa'nın Fenerbahçe ile oynadığı maçlar da gündeme geldi. Peki, Galatasaray ile Aston Villa daha önce karşılaştı mı, nasıl sonuçlandı? Aston Villa Fenerbahçe ile oynadı mı? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY İLE ASTON VILLA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde daha önce resmî bir maçta karşı karşıya gelmedi. İngiliz kulübü Aston Villa da kendi resmî internet sitesinde yayımladığı maç öncesi bilgilendirmede, iki takımın ilk kez karşılaşacağını belirtti.

Bu nedenle Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki kulübün erkek futbol takımları arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE İLE DAHA ÖNCE OYNADI MI?

Aston Villa ile Fenerbahçe bugüne kadar dört kez karşılaştı. UEFA'nın maç kayıtlarına göre bu mücadelelerin tamamını İngiliz temsilcisi kazandı. İki takım ilk olarak 1977 yılında UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelirken, sonraki maçlar 2026 yılında oynandı.

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- 14 Eylül 1977: Aston Villa 4-0 Fenerbahçe

- 28 Eylül 1977: Fenerbahçe 0-2 Aston Villa

- 22 Ocak 2026: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

- 14 Ekim 2026: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

İlk iki karşılaşma 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası birinci turunda oynandı. Aston Villa, İngiltere'deki ilk maçı 4-0, İstanbul'daki rövanşı ise 2-0 kazanarak turu geçti.

FENERBAHÇE ASTON VILLA'YA NE ZAMAN YENİLDİ?

Fenerbahçe, Aston Villa ile 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının yedinci haftasında karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 1-0 kazandı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

İki takımın son karşılaşması ise 14 Ekim 2026'da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynandı. Aston Villa, sahasında Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Böylece İngiliz temsilcisi, sarı-lacivertli takıma karşı oynadığı dört maçın tamamından galibiyetle ayrılmış oldu.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının beşinci haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.