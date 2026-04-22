GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki bu önemli mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de kesintisiz şekilde takip edebilecek.

ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV’yi izlemek isteyenler için kanal, birçok platformda kolay erişilebilir durumda:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Vodafone TV: 25. kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik çeyrek final karşılaşması, İstanbul’da bulunan Rams Park Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede tribün atmosferinin oldukça yoğun olması bekleniyor.

KUPADA KRİTİK RANDEVU

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmada kazanan taraf yarı finale yükselecek. Galatasaray, taraftarı önünde avantajını kullanmak isterken; Gençlerbirliği ise sürpriz yaparak adını üst tura yazdırmanın peşinde olacak.