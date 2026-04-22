Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:30 olarak açıklandı.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra uydu ve dijital platformlar üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

ATV CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler için ATV’nin yayınlandığı platformlar oldukça geniş:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Vodafone TV: 25. kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet yayını ile de karşılaşma şifresiz şekilde izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, İstanbul’da bulunan RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak yarı finale yükselmeyi hedeflerken; Gençlerbirliği ise sürpriz peşinde olacak.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Bu nedenle sahada yüksek tempo ve mücadele gücü bekleniyor.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı henüz başlamadı.