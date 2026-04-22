Galatasaray Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gençlerbirliği maçı nasıl izlenir?

Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Galatasaray GençlerbirliğiCANLI nereden izlenir? Galatasaray Gençlerbirliği maçı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli kupa mücadelesi, Türkiye’nin sevilen yayıncı kuruluşlarından ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

ATV YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME SEÇENEKLERİ

ATV’yi izlemek isteyen futbolseverler için platform bilgileri oldukça geniş:

• Digiturk: Kanal 25

• D-Smart: Kanal 25

• Kablo TV: Kanal 24

• Tivibu: Kanal 24

• Turkcell TV+: Kanal 24

• Vodafone TV: Kanal 25

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

Bu sayede maç, Türkiye’nin dört bir yanından rahatlıkla izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki çeyrek final mücadelesi, İstanbul’un önemli futbol merkezlerinden biri olan RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, atmosferiyle de dikkat çekecek.

KUPADA KRİTİK RANDEVU

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadelede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Bu nedenle iki takım için de karşılaşma büyük önem taşıyor. Galatasaray sahasında avantaj ararken, Gençlerbirliği sürpriz peşinde olacak.