Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'de hayatı durduracak olan dev derbi, 26 Nisan 2026 Pazar günü yani bugün oynanacak. Şampiyonluk yarışında 4 puanlık farkın kaderini belirleyecek olan mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Rams Park Stadyumu’nda kapalı gişe oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği, milyonların kilitlendiği dev derbi heyecanı geldi çattı! 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, saat 20:00'de başlayacak. İstanbul’un kalbinde, Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu dev randevu, ligin zirvesindeki dengeleri tamamen değiştirebilir.

CANLI İZLE: DERBİ HEYECANI BEIN SPORTS 1 EKRANLARINDA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik müsabaka, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 kanalından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler şu platformlar üzerinden yayına ulaşabilir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Dijital: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak TOD veya beIN Connect platformlarından izlenebilir.

ZİRVEDE NEFES KESEN PUAN DURUMU

Şampiyonluk yarışının en kritik haftasında puan tablosu şu şekilde şekillendi:

• Galatasaray: Geride kalan haftalarda 22 galibiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

• Fenerbahçe: 19 galibiyet ve 10 beraberlik ile 67 puana sahip. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak puan farkını 1’e indirmeyi ve yarışta kontrolü ele almayı hedefliyor.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ VE EN BÜYÜK RANDEVUSU

Ezeli rakipler, 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez kozlarını paylaştı:

1. Süper Lig (İlk Yarı): Kadıköy'de oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

2. Süper Kupa Finali: Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan kupayı, rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü.

VICTOR OSIMHEN ÖZEL APARATLA SAHADA

Sarı-kırmızılı camiada en büyük müjde golcü yıldızdan geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen, fedakarlık yaparak derbi kadrosundaki yerini aldı. Nijeryalı yıldızın kolundaki özel koruyucu aparatla ilk 11’de yer alması bekleniyor. Osimhen'in dönüşü, Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük kozu olacak.

DERBİ MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, maçın geniş özeti ve golleri beIN Sports’un resmi web sitesi, mobil uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca maçın önemli anları TRT Spor ekranlarındaki stadyum programlarında da detaylı olarak analiz edilecek.