Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri nasıl izlenir, video var mı? GS FB maç özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünü çözecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler maçın geniş özetine ve atılan gollere çevrildi. Rams Park’ta oynanan 90 dakikanın ardından milyonlarca taraftar internette "Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti ve golleri nasıl izlenir, video yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbi özeti ve gollerini izlemek isteyenler için özet görüntüler paylaşılacak. "Derbide golleri kim attı?" sorusu merak edilirken, her iki takımın yıldızlarının sergilediği performans geceye damga vurdu. Şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtıldığı bu dev randevunun kaç kaç bittiğini öğrenmek ve GS FB maçı geniş özetini kesintisiz izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Maç sonu teknik direktör açıklamaları ve tartışmalı pozisyonların analizleri de haberimizde yer alıyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü dev derbi sonrası futbolseverlerin gözü kulağı maçın geniş özetine çevrildi. Rams Park’taki büyük randevunun ardından Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti ve golleri, yayıncı kuruluş olan beIN Sports platformları üzerinden izlenebilmektedir. Bein Sports 1 kanalındaki maç sonu programlarının hemen ardından geniş özet görüntüler, hem beinsports.com.tr web sitesinde hem de beIN Sports Türkiye resmi YouTube kanalında taraftarlarla buluşmaktadır. Ayrıca maçın önemli anları ve golleri, eş zamanlı olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanan stadyum programlarında da analiz edilmektedir.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sezonun en beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanıyor. Şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılacağı bu dev maç, saat 20:00'de başladı. Dünya çapında milyonlarca kişinin takip ettiği müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanıyor. Rams Park Stadyumu’ndaki bu görkemli buluşmayı kaçırmak istemeyenler, Digiturk 77. kanal veya Kablo TV 232. kanal üzerinden naklen takip edebilirler.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK PUAN DURUMU
Süper Lig’de bu hafta liderlik koltuğu doğrudan bu maçın sonucuna bağlı. Galatasaray, geride kalan haftalarda sergilediği 22 galibiyet ve 5 beraberliklik performansıyla 71 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 19 galibiyet ve 10 beraberlikle 67 puana sahip. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak puan farkını 1'e indirip şampiyonluk umutlarını tazelemek isterken; sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde kazanarak farkı 7'ye çıkarmayı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
REKABETTE BU SEZONUN ÜÇÜNCÜ RANDEVUSU
İki dev ekip, 2025-2026 sezonunda bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi ve her iki maç da büyük ses getirdi:
• Ligin İlk Yarısı : Kadıköy’de oynanan 14. hafta mücadelesinde Galatasaray Leroy Sane ile öne geçse de, Fenerbahçe Jhon Duran’ın son dakika golüyle maçı 1-1’e getirdi.
• Süper Kupa: Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kupa finalinde ise Fenerbahçe, Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 galip gelerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
GALATASARAY’DA EREN ELMALI KART SINIRINDA
Derbi heyecanı sürerken teknik direktörlerin kadro planlamasında disiplin detayları da öne çıkıyor. Galatasaray’ın başarılı savunmacısı Eren Elmalı, karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Milli oyuncu, derbi sırasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasında oynanacak olan Samsunspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
VICTOR OSIMHEN ÖZEL APARATLA SAHADA
Sarı-kırmızılı camiada en büyük müjde golcü yıldızdan geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan ve uzun süredir tedavisi süren Victor Osimhen, derbiye hazır hale getirildi. Hafta içindeki kupa maçında ısınma turları atan Nijeryalı forvetin, derbide kolundaki özel koruyucu aparatla ilk 11’de yer alması bekleniyor. Osimhen'in yokluğunda puan kayıpları yaşayan Galatasaray için yıldız golcünün dönüşü, şampiyonluk yolundaki en büyük motivasyon kaynağı olarak görülüyor.
