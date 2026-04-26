Galatasaray Fenerbahçe CANLI izle! GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir?
Trendyol Süper Lig'de dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışının en kritik virajında karşı karşıya gelecek olan iki dev çınar, kozlarını yeşil sahada paylaşıyor. Milyonlarca futbolsever arama motorlarında "Galatasaray - Fenerbahçe canlı nereden izlenir, GS FB derbi maçı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun sunduğu dijital platformlar ve televizyon kanalları üzerinden maça erişim sağlayabiliyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan zorlu mücadele, yüksek görüntü kalitesiyle ekranlara gelecek. "GS FB maçı şifresiz mi, derbi hangi platformda?" gibi merak edilen tüm soruların cevabı ve derbi heyecanına ortak olabileceğiniz izleme yolları haberimizin devamında sizi bekliyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye’de hayatın duracağı, şampiyonluk yolundaki en kritik randevu geldi çattı! Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak bu nefes kesen mücadele, saat 20:00'de başladı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu dev buluşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
CANLI İZLE: GALATASARAY - FENERBAHÇE YAYIN BİLGİLERİ
Rams Park Stadyumu’nun atmosferinde gerçekleşecek olan bu dev derbi, yayıncı kuruluş tarafından yüksek prodüksiyon kalitesiyle ekranlara taşınıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar için bilgiler şöyle:
• Bein Sports 1: Mücadeleyi canlı, şifreli ve maçın başından sonuna kesintisiz olarak yayınlayacak.
• Dijital Erişim: Mücadele aynı zamanda beIN Connect ve Tod platformları üzerinden internete bağlı cihazlardan izlenebilecek.
BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM NUMARALARI
Derbiyi televizyondan takip edecek olan sporseverler için kanal numaraları şu şekildedir:
• Digiturk: 77. Kanal
• Kablo TV: 232. Kanal
• Türksat Uydu: Şifreli ve HD yayın seçeneğiyle platform üyelerine sunulmaktadır.
ZİRVEDE PUAN DURUMU VE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
Ligin final düzlüğüne girilirken iki takım arasındaki puan farkı heyecanı artırıyor:
• Galatasaray : Geride kalan haftalarda 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
• Fenerbahçe: 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi ile 67 puan topladı. Sarı-lacivertliler, liderin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunarak bu maçı kazanıp farkı 1'e indirmeyi hedefliyor.
SEZONUN ÜÇÜNCÜ RANDEVUSU: REKABETTE SON DURUM
İki dev kulüp, 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi:
1. Süper Lig (14. Hafta): Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Galatasaray Leroy Sane ile öne geçse de Fenerbahçe 90+5'te Jhon Duran ile puanı kurtardı.
2. Süper Kupa Finali: Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan kupayı, Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe müzesine götürdü.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER VE SINIRDAKİ İSİMLER
Sarı-kırmızılı ekipte bu önemli maç öncesi kart sınırındaki oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Milli futbolcu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Eren, derbide kart görmesi durumunda ligin 32. haftasındaki Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek.
OSIMHEN ÖZEL APARATLA SAHADA
Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konu olan Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, derbi kadrosunda yer alıyor. Osimhen'in kolundaki özel koruyucu aparatla ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hafta içi kupadaki Gençlerbirliği maçında süre alarak sahalara dönen yıldız golcü, derbinin en büyük kozu olacak.
RAMS PARK'TA DEV DERBİ HEYECANI
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Rams Park Stadyumu, bugün Türk futbolunun en büyük rekabetine ev sahipliği yapıyor. Saat 20:00'de hakem Yasin Kol'un ilk düdüğüyle başlayacak olan maçta, Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak şampiyonluk kapısını aralamak, Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak rakibini takibini sürdürmek istiyor. Dev maçın anlık gelişmeleri ve skor bilgisi için bizi takip etmeye devam edin.
