Galatasaray Fenerbahçe CANLI izle! GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun sunduğu dijital platformlar ve televizyon kanalları üzerinden maça erişim sağlayabiliyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan zorlu mücadele, yüksek görüntü kalitesiyle ekranlara gelecek. "GS FB maçı şifresiz mi, derbi hangi platformda?" gibi merak edilen tüm soruların cevabı ve derbi heyecanına ortak olabileceğiniz izleme yolları haberimizin devamında sizi bekliyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye’de hayatın duracağı, şampiyonluk yolundaki en kritik randevu geldi çattı! Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak bu nefes kesen mücadele, saat 20:00'de başladı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu dev buluşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

CANLI İZLE: GALATASARAY - FENERBAHÇE YAYIN BİLGİLERİ

Rams Park Stadyumu’nun atmosferinde gerçekleşecek olan bu dev derbi, yayıncı kuruluş tarafından yüksek prodüksiyon kalitesiyle ekranlara taşınıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar için bilgiler şöyle:

• Bein Sports 1: Mücadeleyi canlı, şifreli ve maçın başından sonuna kesintisiz olarak yayınlayacak.

• Dijital Erişim: Mücadele aynı zamanda beIN Connect ve Tod platformları üzerinden internete bağlı cihazlardan izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM NUMARALARI

Derbiyi televizyondan takip edecek olan sporseverler için kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydu: Şifreli ve HD yayın seçeneğiyle platform üyelerine sunulmaktadır.

ZİRVEDE PUAN DURUMU VE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Ligin final düzlüğüne girilirken iki takım arasındaki puan farkı heyecanı artırıyor:

• Galatasaray : Geride kalan haftalarda 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

• Fenerbahçe: 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi ile 67 puan topladı. Sarı-lacivertliler, liderin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunarak bu maçı kazanıp farkı 1'e indirmeyi hedefliyor.