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Galatasaray Fenerbahçe arasında kaç puan var, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe kim önde?

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Galatasaray Fenerbahçe arasında kaç puan var, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe kim önde?
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Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk temsilcisi arasındaki fark 1 puan. Galatasaray 3 maçta 3 puan toplayarak 23. sırada yer alırken, Fenerbahçe 2 puanla 31. basamakta bulunuyor.

Galatasaray bu akşam Stuttgart'la, Fenerbahçe ise yarın akşam Liverpool ile karşılaşacak. İki maçın sonucu, Türk takımları arasındaki puan farkını ve genel sıralamayı değiştirebilir.

GALATASARAY FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN VAR?

Güncel tabloda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1 puan fark var. Galatasaray 3 puanda, Fenerbahçe 2 puanda bulunuyor. Sıralamada ise aradaki fark 8 basamak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY FENERBAHÇE KİM ÖNDE?

Galatasaray önde. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, 6 gol atıp 9 gol yedi, averajı -3. Fenerbahçe 3 maçta galibiyet alamadı, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı, 3 gol atıp 9 gol yedi.

GALATASARAY'IN YOLCULUĞU

Galatasaray sezona Sporting CP'ye 3-1, ardından Barcelona'ya 4-1 yenilerek iki puansız hafta geçirdi. Üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk puanlarını topladı ve 24. sıradan 23. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN YOLCULUĞU

Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım olarak sezona Roma ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Üçüncü hafta Slavia Prag karşısında da puan paylaşarak toplamda 2 puana ulaştı.

4. HAFTADA NELER OLACAK?

Galatasaray, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte Liverpool'u konuk edecek. İki takım da galibiyet alırsa puan farkı korunacak, sonuçlar farklı çıkarsa iki ekip arasındaki fark değişecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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