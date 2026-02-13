Haberler

Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Eyüpspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Galatasaray Eyüpspor Süper Lig maçı kaç kaç? Galatasaray Eyüpspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Eyüpspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Eyüpspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galatasaray Eyüpspor kaç kaç? Galatasaray Eyüpspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Eyüpspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Eyüpspor maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Eyüpspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Eyüpspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Eyüpspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
