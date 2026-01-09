Galatasaray Emlak basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Galatasaray – Emlak Konut karşılaşması, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş, yayın saati ve maçın şifresiz olup olmadığına dair bilgilere odaklanmış durumda. Galatasaray Emlak Konut basketbol maçı nereden ve nasıl canlı izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Emlak Konut arasında oynanacak TBF Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşması basketbolseverlerin yakın takibinde. Kritik mücadele, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TBF Kadınlar Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Emlak Konut mücadelesi, HT Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla şifresiz yayınlanacak.

HT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

HT Spor kanalı; Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifresiz olarak erişime açık olacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Emlak Konut arasında oynanacak TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, 9 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu yarı final karşılaşması, 9 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Emlak Konut'un karşı karşıya geleceği TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.