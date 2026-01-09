Haberler

Galatasaray Emlak basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Galatasaray Emlak basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Emlak Konut, TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde finale yükselmek için parkeye çıkıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın başlama saati, ekranlara geleceği kanal ve karşılaşmanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Peki Galatasaray – Emlak Konut basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın seçenekleri neler?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Galatasaray – Emlak Konut karşılaşması, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş, yayın saati ve maçın şifresiz olup olmadığına dair bilgilere odaklanmış durumda. Galatasaray Emlak Konut basketbol maçı nereden ve nasıl canlı izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Emlak Konut arasında oynanacak TBF Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşması basketbolseverlerin yakın takibinde. Kritik mücadele, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TBF Kadınlar Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Emlak Konut mücadelesi, HT Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla şifresiz yayınlanacak.

HT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

HT Spor kanalı; Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifresiz olarak erişime açık olacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Emlak Konut arasında oynanacak TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, 9 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu yarı final karşılaşması, 9 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – EMLAK KONUT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Emlak Konut'un karşı karşıya geleceği TBF Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek şartla özgürlüğe kavuşabilir
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı