Galatasaray elendi mi (Şampiyonlar Ligi)?

Galatasaray, Devler Ligi'nin beşinci hafta maçında Union Saint-Gilloise'ya yenilerek puanını 9'da tuttu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan temsilcimiz, bu sonuçla gruptaki durumunu zora soktu. Peki, sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

AZ FARKLA AUTA GİTTİ

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, yay çevresinden sert bir vuruş yaptı. Top, üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

DİREĞE TAKILAN ŞUT

27. dakikada Sara, yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi hedef aldı. Yerden seken sert şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

UĞURCAN MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

33. dakikada Ait El Hadj ile paslaşan Florucz, sağ çizgiden ceza sahasına girdikten sonra dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, zamanlamasıyla topu gole izin vermeden çıkardı.

BİR KEZ DAHA DİREK

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ köşeden kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Sykes'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı ve oyun devam etti.

KONUK TAKIM SKORU AÇTI

Mücadelenin 57. dakikasında Union Saint-Gilloise öne geçti. Zorgane sağ kanattan hızla ilerleyip son çizgide topu içeri doğru çevirdi. Kale sahasında uygun pozisyonda bulunan David, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

77. dakikada Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde arka direkte Abdülkerim yakın mesafeden vurdu, savunmadan seken top bu kez Davinson'un önüne düştü. Kolombiyalı oyuncunun kale ağzındaki şutu ise üstten auta gitti.

ARDA ÜNYAY OYUN DIŞI KALDI

89. dakikada sarı-kırmızılı ekip 10 kişi kaldı. Genç oyuncu Arda Ünyay, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY BASKI KURDU AMA SKOR DEĞİŞMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray yoğun bir baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı. Union Saint-Gilloise mücadeleyi 1-0 kazanırken puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray ise 5. hafta sonunda 9 puanda kaldı. Bir sonraki maçta sarı-kırmızılılar Monaco deplasmanına çıkacak. Union Saint-Gilloise ise sahasında Marsilya'yı konuk edecek.

Galatasaray'ın Avrupa macerası ise devam ediyor.