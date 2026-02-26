Galatasaray eledi mi, elendi mi, Galatasaray Juventus turu kim geçti?

Galatasaray – Juventus tur sonucu belli oldu mu? Futbolseverler, Galatasaray eledi mi yoksa elendi mi sorusunun cevabını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede hangi takımın tur atladığına dair en güncel bilgiler ve maç özetleri haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY – JUVENTUS: TURU SONUCU KİM GEÇTİ?

Juventus – Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı sona erdi ve futbolseverler, Galatasaray eledi mi yoksa elendi mi sorusuna yanıt arıyor. Temsilcimiz, maçta farklı bir skor almadan turu geçme şansını koruyor.

GALATASARAY TURU GEÇME ŞARTLARI

Galatasaray, rakibine karşı 4 veya daha fazla farklı mağlubiyet almadığı sürece elenmiş sayılmıyor. Eğer fark 3 olursa maç uzatmaya gidiyor ve eşitlik durumunda temsilcimiz tur için avantajlı konumda. Daha düşük farklarla beraberlik veya galibiyet, Galatasaray'ın tur atlamasını sağlıyor.

MAÇIN DEVAMINA DİKKAT

İkinci yarıda alınacak sonuçlar, turu geçecek takımı belirleyecek. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, maçın geri kalan dakikalarını büyük bir merakla takip ediyor.

CANLI SKOR: