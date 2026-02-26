Haberler

Galatasaray eledi mi, elendi mi, Galatasaray Juventus turu kim geçti?

Galatasaray eledi mi, elendi mi, Galatasaray Juventus turu kim geçti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Juventus maç sonucu merak ediliyor: Galatasaray eledi mi yoksa elendi mi? Avrupa kupalarında Türk takımlarının başarısı heyecanla takip edilirken, Galatasaray – Juventus karşılaşmasının ardından turu geçen takım büyük bir merak konusu oldu. Detaylar ve maç özeti haberimizde.

Galatasaray – Juventus tur sonucu belli oldu mu? Futbolseverler, Galatasaray eledi mi yoksa elendi mi sorusunun cevabını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede hangi takımın tur atladığına dair en güncel bilgiler ve maç özetleri haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY – JUVENTUS: TURU SONUCU KİM GEÇTİ?

Juventus – Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı sona erdi ve futbolseverler, Galatasaray eledi mi yoksa elendi mi sorusuna yanıt arıyor. Temsilcimiz, maçta farklı bir skor almadan turu geçme şansını koruyor.

GALATASARAY TURU GEÇME ŞARTLARI

Galatasaray, rakibine karşı 4 veya daha fazla farklı mağlubiyet almadığı sürece elenmiş sayılmıyor. Eğer fark 3 olursa maç uzatmaya gidiyor ve eşitlik durumunda temsilcimiz tur için avantajlı konumda. Daha düşük farklarla beraberlik veya galibiyet, Galatasaray'ın tur atlamasını sağlıyor.

MAÇIN DEVAMINA DİKKAT

İkinci yarıda alınacak sonuçlar, turu geçecek takımı belirleyecek. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, maçın geri kalan dakikalarını büyük bir merakla takip ediyor.

CANLI SKOR:

Galatasaray eledi mi, elendi mi, Galatasaray Juventus turu kim geçti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

Parkta çocukların gözü önünde vahşet! İkisinin de durumu ağır
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Yaşlı adam tarla komşusunu ezerek öldürdü

Bu vahşeti yapan kişi, yaşlı bir adam
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

Parkta çocukların gözü önünde vahşet! İkisinin de durumu ağır
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Türkiye'deki atmosfer hakkında söylediği şey bomba
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma