Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Bursaspor nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverler için günün en çok konuşulan karşılaşması Galatasaray MCT Technic – Bursaspor maçı olacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar merak konusu: Galatasaray – Bursaspor maçını hangi kanaldan ve hangi platformlardan canlı izleyebilirsiniz? Tüm yayın ve frekans bilgileri haberimizde!

GALATASARAY MCT TECHNIC – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi’nde heyecan dolu karşılaşmada Galatasaray MCT Technic ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele, basketbolseverler tarafından beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic – Bursaspor karşılaşması, 05 Nisan Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olması beklenen bu maç, lig sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul’da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için beIN Sports 5 kanalının platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 81. kanal

• Kablo TV: 236. kanal

• Türksat uydu yayını ve internet platformları üzerinden şifreli yayın

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR VE BEKLENTİLER

Galatasaray MCT Technic, sahasında oynayacağı bu maçta çıkış yakalamayı hedeflerken; Bursaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takımın da mücadele gücü yüksek kadroları, izleyicilere keyifli bir basketbol şöleni vaat ediyor.