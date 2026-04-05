Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Bursaspor nereden CANLI izlenir?

Galatasaray ile Bursaspor arasındaki Basketbol Süper Ligi mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray – Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve canlı olarak nereden izlenebilir? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

Basketbolseverler için günün en çok konuşulan karşılaşması Galatasaray MCT Technic – Bursaspor maçı olacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar merak konusu: Galatasaray – Bursaspor maçını hangi kanaldan ve hangi platformlardan canlı izleyebilirsiniz? Tüm yayın ve frekans bilgileri haberimizde!

GALATASARAY MCT TECHNIC – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi’nde heyecan dolu karşılaşmada Galatasaray MCT Technic ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele, basketbolseverler tarafından beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic – Bursaspor karşılaşması, 05 Nisan Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olması beklenen bu maç, lig sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul’da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için beIN Sports 5 kanalının platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 81. kanal

• Kablo TV: 236. kanal

• Türksat uydu yayını ve internet platformları üzerinden şifreli yayın

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR VE BEKLENTİLER

Galatasaray MCT Technic, sahasında oynayacağı bu maçta çıkış yakalamayı hedeflerken; Bursaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. İki takımın da mücadele gücü yüksek kadroları, izleyicilere keyifli bir basketbol şöleni vaat ediyor.

Osman DEMİR
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Haberler.com
500

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!