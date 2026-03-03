Haberler

Galatasaray Basket Landes maçı hangi kanalda, Galatasaray Basket Landes nereden CANLI izlenir?


Galatasaray Basket ile Basket Landes arasında oynanacak heyecan dolu maç, basketbol severler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Basket Landes maçı hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşmayı canlı olarak nereden izleyebilirsiniz? İşte maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri.

Galatasaray Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında Fransız temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Basket Landes maçı canlı izlemek isteyenler için yayın kanalları ve online izleme yöntemleri haberimizde detaylı şekilde yer alıyor.

GALATASARAY BASKET LANDES MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Euroleague Kadınlar Yarı Final mücadelesinde Galatasaray Basketbol Takımı, Fransız temsilci Basket Landes ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için iyi haber: karşılaşma Galatasaray Youtube kanalı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YOUTUBE CANLI MAÇ İZLEME REHBERİ

Galatasaray-Basket Landes maçını izlemek için herhangi bir ücretli platforma gerek yok. İnternet üzerinden erişilebilen Galatasaray Youtube kanalı, maçın tüm heyecanını canlı olarak ekranlara taşıyacak. Mobil veya bilgisayar üzerinden kolayca erişim sağlanabilir.

GALATASARAY-BASKET LANDES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli Euroleague Kadınlar Yarı Final maçı, 03 Mart Salı günü oynanacak. Taraftarlar takımlarını desteklemek için günü takvimlerine not edebilir.

GALATASARAY-BASKET LANDES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Maç öncesinde Galatasaray Youtube kanalında canlı yayın başlamadan önce teknik kontroller ve ön gösterimler de olacak.

GALATASARAY-BASKET LANDES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik Euroleague Yarı Final maçı, basketbol tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunacak.

