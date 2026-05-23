Galatasaray Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul, sarı-kırmızılı camiada yeni yönetim döneminin belirlenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Galatasaray Lisesi’nde yapılacak seçimde üyeler, kulübün 105. dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçiminde adaylar kimler, Dursun Özbek tek aday mı? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

Galatasaray’da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olarak üyelerin karşısına çıkıyor. Bu durum, seçim sürecinin daha çok yönetim listesi ve gelecek dönem planlamaları üzerinden şekillenmesine neden oluyor.

Dursun Özbek’in sunduğu yönetim kurulu listesi, kulübün idari ve sportif yapılanması açısından dikkat çeken isimleri barındırıyor. Listede yer alan bazı önemli isimler şu şekilde öne çıkıyor:

Metin Öztürk

Eray Yazgan

Abdullah Kavukcu

Mehmet Saruhan Cibara

Fatih Demircan

Bu kadro, Galatasaray’ın yeni dönemdeki yönetim vizyonunu belirleyecek isimler arasında gösteriliyor. Özellikle kulübün mali yapısı, sportif başarı hedefleri ve kurumsal stratejiler açısından bu yönetim listesinin nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi’nde organize ediliyor. Seçim günü sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, gün içerisinde belirlenen sandıklarda devam ediyor.

Toplam 20 sandığın kurulduğu seçimde, üyeler gün boyunca tercihlerini kullanarak kulübün yeni dönem yönetimini belirleme sürecine katkı sağlıyor. Oy verme işleminin saat 15.00’te sona erecek olması, seçim takviminin net bir şekilde planlandığını gösteriyor.

Seçim günü boyunca kulüp üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Galatasaray’ın 105. dönem yönetimi resmiyet kazanacak.