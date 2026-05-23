Haberler

Galatasaray başkanlık seçiminde adaylar kimler, Dursun Özbek tek aday mı?

Galatasaray başkanlık seçiminde adaylar kimler, Dursun Özbek tek aday mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü, 105. dönem yönetimini belirlemek üzere kritik bir olağan seçimli genel kurula hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı camiada büyük bir dikkatle takip edilen süreç, kulübün gelecek vizyonunu ve idari yapılanmasını doğrudan etkileyecek önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek seçimde yaklaşık 10 bin üye sandık başına giderek oy kullanacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçiminde adaylar kimler, Dursun Özbek tek aday mı? Detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul, sarı-kırmızılı camiada yeni yönetim döneminin belirlenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Galatasaray Lisesi’nde yapılacak seçimde üyeler, kulübün 105. dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçiminde adaylar kimler, Dursun Özbek tek aday mı? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

Galatasaray’da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olarak üyelerin karşısına çıkıyor. Bu durum, seçim sürecinin daha çok yönetim listesi ve gelecek dönem planlamaları üzerinden şekillenmesine neden oluyor.

Dursun Özbek’in sunduğu yönetim kurulu listesi, kulübün idari ve sportif yapılanması açısından dikkat çeken isimleri barındırıyor. Listede yer alan bazı önemli isimler şu şekilde öne çıkıyor:

Metin Öztürk

Eray Yazgan

Abdullah Kavukcu

Mehmet Saruhan Cibara

Fatih Demircan

Bu kadro, Galatasaray’ın yeni dönemdeki yönetim vizyonunu belirleyecek isimler arasında gösteriliyor. Özellikle kulübün mali yapısı, sportif başarı hedefleri ve kurumsal stratejiler açısından bu yönetim listesinin nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi’nde organize ediliyor. Seçim günü sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, gün içerisinde belirlenen sandıklarda devam ediyor.

Toplam 20 sandığın kurulduğu seçimde, üyeler gün boyunca tercihlerini kullanarak kulübün yeni dönem yönetimini belirleme sürecine katkı sağlıyor. Oy verme işleminin saat 15.00’te sona erecek olması, seçim takviminin net bir şekilde planlandığını gösteriyor.

Seçim günü boyunca kulüp üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Galatasaray’ın 105. dönem yönetimi resmiyet kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi

Hastane de bunu yaparsa! Kesilen ceza miktarı inanılmaz
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

Kurultay soruşturmasında gözaltındakilerin kimlikleri belli oldu
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi