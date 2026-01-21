Haberler

Galatasaray Atletico Madrid maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Galatasaray Atletico Madrid kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Atletico Madrid canlı maç anlatımı ve Galatasaray Atletico Madrid kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Atletico Madrid maçı 1-0'lık Atletico Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Atletico Madrid maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başladı.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Atletico Madrid maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

