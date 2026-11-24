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Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman diye merak edenler için yanıt net: Galatasaray Aston Villa maçı bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. RAMS Park'taki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, maç bugün. Karşılaşma 24 Kasım Salı akşamı Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç henüz başlamadı.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NEREDE?

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.