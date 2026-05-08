Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11'leri!

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik Süper Lig mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar araştırılıyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 merak edilirken, futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını öğrenmek için aramalarını sürdürüyor.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak Bein Sports 1 ekranlarından takip edilebilecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Bein Sports 1 üzerinden izlemek isteyen sporseverler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayına ulaşabilecek. Ayrıca mücadele, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli şekilde yayınlanacak.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma, ligdeki şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek önemli maçlardan biri olarak gösteriliyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

DEV KARŞILAŞMA RAMS PARK’TA OYNANACAK

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan, van de Streek