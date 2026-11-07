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Galatasaray Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Galatasaray Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Amedspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, Galatasaray Amedspor maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçı, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının oynanacağı stat ve karşılaşmaya ilişkin bilgiler.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NEREDE?

Galatasaray Amedspor maçı İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmada Galatasaray ev sahibi olacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta üst üste 40 lig maçıdır yenilmiyor.

RAMS PARK NEREDE?

RAMS Park, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Seyrantepe'de bulunuyor. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı stadyum, Türkiye'nin en büyük futbol stadyumları arasında yer alıyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRoni Akmeşe:İlk yorumu

Insallah amed kazanir

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