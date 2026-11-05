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Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Amedspor maçı nerede hangi statta oynanacak?

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Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Amedspor maçı nerede hangi statta oynanacak?
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Galatasaray ile Amedspor, Trendyol Süper Lig kapsamında 07 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Amedspor maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve stadyum bilgilerini araştırıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak mücadele, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın ve maç programında olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor maçı Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1

Digiturk: 77. kanal

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 07 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Amedspor maçı, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada iki ekip lig mücadelesi için sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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