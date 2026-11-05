Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Amedspor maçı nerede hangi statta oynanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray ile Amedspor, Trendyol Süper Lig kapsamında 07 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Amedspor maçını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve stadyum bilgilerini araştırıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak mücadele, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın ve maç programında olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Amedspor maçı Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Bein Sports 1
Digiturk: 77. kanal
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 07 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig mücadelesi futbolseverlerle buluşacak.
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray-Amedspor maçı, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada iki ekip lig mücadelesi için sahaya çıkacak.