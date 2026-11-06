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Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? GS Amed maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? GS Amed maçı nerede, hangi statta oynanacak?
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Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma öncesinde maçın tarihi ve stadyum bilgileri merak ediliyor. Süper Lig'deki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, GS-Amed maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? GS Amed maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve stadyum bilgileri futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Galatasaray Amedspor maçı ne zaman? GS Amed maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında gerçekleştirilecek mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

Karşılaşma, Süper Lig'in kasım ayındaki maç programında yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde Amedspor'u konuk edecek.

GS AMED MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda mücadelede ev sahibi ekip sarı-kırmızılılar olacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, yayıncı kuruluş üzerinden takip edilebilecek.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Amedspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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