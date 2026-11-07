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Galatasaray Amedspor ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Amedspor maç kadrosunda kimler var?

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Galatasaray Amedspor ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Amedspor maç kadrosunda kimler var?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Futbolseverler, Galatasaray ve Amedspor'un sahaya hangi kadrolarla çıktığını araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının ilk 11'leri ve maç kadrosu.

GALATASARAY İLK 11


AMEDSPOR İLK 11


GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlandı. Dizinde esneme ve serbest parça tespit edilen Nijeryalı futbolcu artroskopik diz ameliyatı olacak ve Amedspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören kaptan Abdülkerim Bardakcı ise iki maçlık cezası nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Süper Lig gol krallığı yarışında Amedspor'un golcüsü Gift Orban 10 golle zirvede yer alıyor. Galatasaray'ın 9 gol atan yıldızı Victor Osimhen ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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