Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Monaco GS maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Monaco Galatasaray maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Monaco Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Monaco Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Monaco Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Monaco - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Monaco 11: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.

